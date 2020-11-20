HDP: Reform açıklamaları aldatmaca

Diyarbakır’daki operasyonların iktidarın reform açıklamalarının ardından geldiğini belirten HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Hukukta ve demokraside reform dediğiniz şeyin koca bir yalandan ibaret olduğunu bu halk görüyor" dedi.

Partisinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Günay, “Hukuk reformu, adalet gibi kavramları kullanmaya başlayınca hemen ardından büyük hukuksuzlukları barındıran kararlar ve uygulamalar ortaya konuluyor” diye konuştu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, “İfadeye çağırmayıp gece yarısı evlerinin basılması ne demek? Bu örnek yargının ne kadar keyfi hale geldiğini ne kadar sopaya dönüştürüldüğünü somut olarak gösteriyor” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı’na seslenen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reform ve adaletten söz edip toplumu kandırmaktan vazgeçin. Adaleti, hukuku katlediyorsunuz her gün. İşi, hukuksuzluğa uğrayan insanlara yardım etmek ve esas olarak da adaleti sağlamak olan avukatları derhal serbest bırakın. Her gün adliyede dava ve savcılıklarda gözaltı takibi yapan avukatların hasta muayene eden hekimlerin ve yine kimi kurum temsilcilerinin iktidarın talimatıyla hukuksuzca gözaltına alınmaları sonrası bir infazda yandaş medyadan geliyor. İktidarın hukuksuzluklarına, faşizan zorba uygulamalarına toplumda rıza üretmek adına hak savunucularının, muhaliflerin alıkonulmasana ‘terör operasyonu’ diyerek son dakika servis ediyorlar. Siz de aynı sizden öncekiler gibi tetikçi olarak yargılanacaksınız. Çünkü yaptığınız tek şey bu haberlerle faşizme su taşımaktır. Yargı, yandaş basın iktidarın tetikçisi olmaktan vazgeçmeli. Neyse ki özgür kalmaya kararlı basın var ve halkımıza gerçekleri duyurmaya devam ediyor.

Savaş harcamalarından tutalım da israf ekonomisine kadar, ülkeyi soyup soğana çeviren yandaş müteahhitlere kadar iktidarın yol açtığı kriz derin ve yapısaldır. Bu kriz Berat Albayrak’ın istifasıyla ayyuka çıkmıştır. Bu iktidar şahlanışta değil, bataklıktadır. Reformda değil aldatmacadadır. Yaşanan tüm ekonomik krizleri güvenlik siyasetinin arkasına sığınarak gözden kaçırmaya çalışan faşist blok, ekonomik krizi daha fazla örtemediği için tasfiye sürecine girmiştir. Kaçınılmaz son, iktidarı beklemektedir.

18 yıllık AKP iktidarı bunun sayısız örnekleriyle doludur. Her seferinde dağ fare doğurmuştur. Söyledikleri ne bir heyecan yaratıyor ne de kimse inanıyor. Reform söyleminin nasıl kocaman bir aldatmaca olduğu bu sabah ve bundan birkaç gün önce ortaya çıktı. Hepimizin gözü önünde Kemal Kurkut’u öldüren polis için beraat kararı verildi. O kararla iktidarın reform siyaseti bitti. Zulme uğramamayı Kemal’in ailesine de anlatabilecek mi bu iktidar? Kemal Kurkut’un çıplak bedeniyle haykırdığı adalet çığlığı susmayacaktır. Katiller, katillerin önünü açan siyasi iktidar ve siyasi iktidarın emir eri olan yargı, er ya da geç bunun hesabını verecektir. Bunun hızlanması için HDP olarak her alanda sizin zulmünüze karşı mücadele edeceğiz.

Siz reform derken, bir siyasi parti lideri açık açık tehdit edildi. Peki bu mafya artığına kim sahip çıktı? Reform yapacağını söyleyen iktidarın ortağı. Hukukta ve demokraside reform dediğiniz şeyin koca bir yalandan ibaret olduğunu bu halk görüyor. Demokrasi ve hukuk mücadelesi veren partimize yönelik işlediğiniz suçlar demokrasiye yaklaşımınızı ortaya koymuştur."