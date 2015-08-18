HDP PM üyesi Bercan Aktaş attığı tweet nedeniyle tutuklandı!

Twitter'da "Şemdinli’de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir" yazan, gelen tepkiler üzerine tweeti silerek özür dileyen ve hesabını kapatan HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklandı.
HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş, Şemdinli’de meydana gelen çatışmada hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ahmet Çamur’a ilişkin sosyal medya hesabından “Şemdinli’de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir” şeklindeki paylaşım yapmış, gelen tepkiler üzerine önce tweeti silip özür dilemiş, ardından da Twitter hesabını kapatmıştı.
Söz konusu olayın Yeni Şafak gazetesinde yer almasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aktaş hakkında, soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatı üzerine Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.
Hakkında “Terör örgütü propagandası” yapmaktan işlem yapılan Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.