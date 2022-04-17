HDP PM, kongre kararı için toplandı: "HDP’yi ayakta tutacağız"

HDP Parti Meclisi, 5’inci Olağan Büyük Kongresi için bir araya geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “HDP’yi, bu ülkenin demokratik geleceğini, bu ülkede barış umudunu dimdik ayakta tutacağız” dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi, HDP Genel Merkezi’nin Balgat’ta bulunan ek binasında kongre gündemiyle toplandı.

Parti Meclisi’nin kongre gündemiyle toplandığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Covid salgınından dolayı il ve ilçe kongrelerini zamanında yapma imkanı bulamadığımız için 5’inci olağan kongremizi zamanında yapamadık. Normal şartlarda şubat ayında yapmamız gerekiyordu ama başta Covid olmak üzere bizim dışımızdaki diğer nedenlerden dolayı olağan kongremizi toplayamamıştık. Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlandı” dedi.

HDP Parti Meclisi ve diğer kurumlarla birlikte büyük kongreyi toplamak için hazırlıklarını olgunlaştırdıklarını ifade eden Sancar, “Birlikte takvimi tartışacağız, ayrıntıları birlikte somutlaştıracağız” dedi ve şunları kaydetti:

“Önümüzdeki kongre bu kararlı, onurlu yürüyüşün en büyük şölenlerinden biri olacaktır. En güçlü irade gösterisi olacaktır. Binler, on binler toplanacak ve HDP’ye karşı yürütülen, bu siyasi geleneğe karşı yürütülen saldırıların nasıl boşa çıkarıldığını orada hep birlikte ortaya koyacaktır. Önümüzdeki kongreye büyük önem atfediyoruz. Herkese o kongrede kararlılık mesajını, mücadelede ısrar, demokratik siyasette inat ve çözüm isteğimizin sonsuz olduğu mesajını hep birlikte vereceğiz. Bunun diğer yüzünde hiçbir saldırının bizi yolumuzdan alıkoyamayacağı mesajı yer alacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi bu hedeflerde yolumuzdan alıkoyamayacaklardır. “