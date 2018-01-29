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HDP PENDİK İLÇE BİNASINA SALDIRIYA 11 GÖZALTI

Haber-Kamera:  Mehmet İlkay ÖZER - Çağatay KENARLI - Ramazan EĞRİ- İstanbul DHA HDP Pendik ilçe binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

29 Ocak 2018 15:28

Haber-Kamera:  Mehmet İlkay ÖZER - Çağatay KENARLI - Ramazan EĞRİ- İstanbul DHA
HDP Pendik ilçe binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
Pendik Hatboyu Caddesi\'ndeki HDP İlçe binasına dün akşam saatlerinde kapıyı kırarak içeriye giren bir grup, eşyaları tahrip  etti.
Grubun ayrılırken de eşyaları ateşe verdiği belirtildi. İhbar üzerine binaya polis ve itfaiye sevk edildi.  Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonrası polis operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8\'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Binadan yükselen dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Polis ekiplerinin caddeyi kapatması
-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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