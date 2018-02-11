HDP Parti Meclisi üyeleri belli oldu

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. HDP’nin 100 kişilik Parti Meclisi listesinde 53 kişi liste dışı kaldı.

Liste dışı kalanlar içinde Alp Altınörs, Aycan İrmez, Aysel Tuğluk, Besime Konca, Çilem Küçükkeleş, Dirayet Taşdemir, Emirali Türkmen, Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir dikkat çeken isimler oldu.

Demirtaş ve Kemal Bey de Parti Meclisi'nde

Gazeteduvar'ın haberine göre, 53 kişinin liste dışı kaldığı Parti Meclisi’ne yeni girenlerin ilk sırasında Eş Genel Başkanlığa yeniden aday olmayan Selahattin Demirtaş yer aldı. Parti Meclisi’nin ikinci ismi ise Figen Yüksekdağ’ın ardından Eş Genel Başkanlığa getirilen Serpil Kemalbay oldu. Alican Önlü, Bedia Özgökçe Ertan, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, İbrahim Ayhan, Mithat Sancar, Sibel Yiğitalp Parti Meclisi’ne yeni giren isimler oldu.

PM’de 11 milletvekili var

İçinden MYK üyelerinin seçildiği 100 kişilik Parti Meclisi’nde 11 milletvekili yer aldı. Bu isimler Selahattin Demirtaş, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, Mithat Sancar, İbrahim Ayhan, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp oldu.

HDP’nin 9 milletvekili cezaevinde bulunuyor. Yeni Parti Meclisi listesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dışında tutuklu milletvekili veya parti yöneticisi yer almadı