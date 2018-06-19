HDP: Oyumuzdaki 1 puanlık artış Cumhur İttifakı'nda 15 milletvekili düşürür

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP oylarında 1 puanlık artışın Cumhur İttifakı'ndan 14-15 milletvekili düşüreceğini söyleyerek, "Meclis çoğunluğunu almak, cumhurbaşkanlığının ikinci tura kalması durumunda iktidar bloku seçmenini de etkileyecek. Birinci turda iktidar blokuna oy veren seçmenin ‘Meclis'le uyumlu bir cumhurbaşkanı tercihi' doğrultusunda en az 5 puanının ikinci turda muhalefetin adayına kayacağı yönünde bizde veriler var" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Bilgen, Millet İttifakı ve barajı geçmiş HDP'nin oluşturacağı Meclis'te nitelikli bir çoğunluk sağlamasıyla ilgili veriler üzerine yaptıkları modellemeyi şöyle anlattı:

"HDP'nin aldığı her 1 puanın Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'ndan alacağı milletvekili sayısında 1'e 3 oran var. HDP'nin alacağı oyda 1 puan artış Millet İttifakı'ndan 1, Cumhur İttifakı'ndan 3 milletvekili alır. HDP yüzde 11 değil yüzde 12-13 oy alırsa buradaki her 1 puanlık artış Cumhur İttifakı'ndan 15, Millet İttifakı'ndan 3-4 milletvekili eksiltir. Parlamentonun güçlü olması, Millet İttifakı ve HDP milletvekillerinin toplamının 360'ı bulması ancak HDP'nin oyunu artırmasıyla mümkün. Bizim yarıştığımız şehirler daha çok Cumhur İttifakı ile rekabet ettiğimiz yerler. Millet İttifakı ile yarıştığımız yerlerde artık oylar var. Bu tabloda muhalefetin, sokağın, toplumun şahıslar üzerinden, yerel vekil olma hesapları üzerinden değil, ülkenin genel seyri üzerinden düşünmesi gerek. Meclis'te HDP'nin güçlü olmasının toplamda muhalefet için ne kadar kritik bir kazanç olacağı üzerinden değerlendirme yapılmalı."

"Meclis çoğunluğu ülkeyi yönetmek açısından önemli"

Bilgen'e göre, muhalefetin seçimde Meclis çoğunluğunu elde eden bir sonuç alması, ikinci tura kalacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu da doğrudan etkileyecek. Meclis çoğunluğunu elde eden bir muhalefetin psikolojik etkisinin önemsenmesi gerektiğini belirten Bilgen, şunları söyledi:

"Meclis çoğunluğu ülkeyi yönetmek açısından önemli. Ayrıca Meclis çoğunluğunu almak, cumhurbaşkanlığının ikinci tura kalması durumunda iktidar bloku seçmenini de etkileyecek. Birinci turda iktidar blokuna oy veren seçmenin ‘Meclis'le uyumlu bir cumhurbaşkanı tercihi' doğrultusunda en az 5 puanının ikinci turda muhalefetin adayına kayacağı yönünde bizde veriler var. Bu şu anlama gelir; Birinci turda AKP-MHP toplamı yüzde 45, diğerleri 55 olursa ikinci turda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı yüzde 60'lara çıkabilir. Bu Türkiye'de iktidara oy veren seçmen psikolojisini yansıtıyor. Son bir nokta da HDP Meclis'e ne kadar güçlü girerse ikinci turda da o motivasyonla daha güçlü bir katılım sergileyecektir. HDP seçmeninin yarısı ikinci turda sandığa gitmezse Erdoğan oylarını artırmasa dahi cumhurbaşkanı olabilir. HDP'nin seçmenini sandığa taşıyacak dayanışma elbette ki büyük bir psikolojik destek, motivasyon sağlayacaktır."