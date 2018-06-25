HDP oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. CHP, İyi Parti, SP ve DP’nin bir araya gelerek oluşturduğu ‘sıfır baraj’ ittifakının dışında kalan HDP, yüzde 11 oy oranıyla barajı aştı. Resmi olmayan kesin sonuçara göre, 65 milletvekili ile Meclis'e giren HDP'nin oy oranını batı bölgesinde yükseltirken, doğu ve güneydoğu illerinde yaklaşık yüzde 5 ile 10 arasında bir oy kaybı yaşadığı görüldü.

Hürriyet'te yer verilen haberde, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyu yüzde 8’de kalırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden gelen oylar HDP’nin barajı aşmasını sağladı. Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırıldığında HDP’nin güçlü olduğu doğu ve güneydoğu illerinde yaklaşık yüzde 5 ile 10 arasında bir oy kaybı yaşadığı görüldü. 1 Kasım’da Diyarbakır’da yüzde 71.32 oy oranına ulaşan HDP’nin bu seçimde Diyarbakır’dan aldığı oy yüzde 65 oldu. HDP, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkâri gibi illerde de oy kaybı yaşadı. HDP’nin en çok oy kaybı yaşadığı illerden biri de Şırnak’tı. 1 Kasım’da Şırnak’ta yüzde 84 oy oranına ulaşan HDP’nin oyu bu kentte yüzde 70’e kadar geriledi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 10.27 oy alan HDP, dünkü seçimlerde yüzde 12.5’e ulaştı. Ankara’da 1 Kasım’da yüzde 4.43 oy alan HDP’nin 24 Haziran oyu yüzde 6’ya ulaştı. HDP, İzmir’de de oy oranını yüzde 8.89’dan yüzde 11’e çıkardı. HDP, Mersin, Antalya gibi sahil kentlerinde de oyunu arttırdı.

Demirtaş oyunu Edirne Cezaevi’nde Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan ile birlikte kullanıp bu pozu verdi. Seçimin ardından Diyarbakır’da kutlama vardı.

HDP’nin tutuklu adaylarından Leyla Güven, Hakkâri’den milletvekili olarak Meclis’e girdi.