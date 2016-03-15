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HDP: Ortak bildiri hükümetin kendini aklama çabasıdır; çözüm komisyonu kurulsun

"Meclis, saldırılar sonrası açıklama yapma yeri değil; sorunları çözme yeridir"

15 Mart 2016 19:55

HDP Grupbaşkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel, Ankara Kızılay’da 13 Mart günü meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada benzeri saldırıların bir daha yaşanmaması için ‘çözüm komisyonu’ kurulmasını istedi.

Meclis’te komisyon kurmanın halka karşı sorumluluk olduğu belirtilen açıklamada “Bildiri, Meclis çalışması tarzı değil, hükümetin sarıldığı kendini aklama çabasıdır" ifadeleri yer aldı.

Baluken ve Demirel'in yazılı açıklaması şöyle: 

"13 Mart 2016 tarihinde Ankara'da Kızılay'da meydana gelen bombalı terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Meclis, sorunların çözüm yeridir. Yaşanan saldırılar sonrası açıklama yapmakla yetinmek, Meclis'in halktan aldığı yetkiyle sorunlara çözüm bulmak değildir. Asıl sorumluluğu ve görevi böylesi saldırıların araştırılması ve çözüm yollarının bulunması olan Meclis'i bir bildiriyle sorumsuz ve görevsiz kılmak, hükümet ve Saray çevresinin bu kurumu kendi sorumluluklarını örtme aracı haline getirme çabasıdır. Halktan alınan yetkiyle ortak bir tutum sahibi olma aracı bildiri değil, bu ve benzeri saldırıların bir daha yaşanmasını engelleyecek çözüm komisyonunun kurulmasıdır. Mecliste grubu bulunan bütün partilere çağrımız, bir an önce bir Çözüm Komisyonu kurarak, halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bildiri, Meclis çalışması tarzı değil, hükümetin sarıldığı kendini aklama çabasıdır. Halka karşı sorumluluğu olan hükümetin ve sarayın kendini aklama aracı olarak öne sürdüğü bildiri ısrarı, 'ya bizdensiniz, ya da teröristsiniz' sığ anlayışının, en faşizan göstergesidir. Görevini ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin, halka hesap vermeyenlerin Meclis üzerinden kendini aklama çabalarını ibretle izlemekteyiz. Partimiz, şimdiye kadar yaşam hakkına yönelik tüm saldırılarda olduğu gibi en net tutum sahibi olan, sorumluluktan kaçmayan anlayışını sürdürmeye devam edecektir. Bütün halklarımızla bu büyük acıyı paylaşıyoruz. Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Halkımıza yaşatılan bütün bu acıların bizleri kardeşlik duygularından uzaklaştıramayacağını ifade ediyor, saldırıyı bir kez daha en sert şekilde kınıyoruz."

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