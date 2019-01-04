HDP Onursal Başkanı Kürkçü'nün 20 yıla kadar hapsi istendi

HDP Onursal Başkanı ve eski İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün 3 ayrı suçlamayla hakkında açılan davada 9 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Kürkçü hakkında 3 ayrı suçlamayla hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Kürkçü'nün farklı tarihlerde katıldığı protesto eylemlerinde suç işlediği iddia edildi.

HDP Onursal Başkanı Kürkçü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suç ve suçluyu övmek", ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamalarıyla 9 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek suç

Eski Diyarbakır Büyükşehir Eş Belediye Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Kürkçü'ye "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yapıldı.