HDP: OHAL'in kalkmasını beklemeyeceğiz, sahaya çıkacağız

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması ile ilgili olarak "AKP’nin kaldırmasını beklemeyeceğiz. Tüm toplumsal dinamiklerle birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. İstanbul’daki deklarasyonumuz bunun için bir starttı. Bundan sonra HDP sahayı kullanan bir muhalefet hattı izleyecektir” dedi.

Ahmet Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında "Ben de gençliğimi OHAL’de geçirdim. OHAL ilan edildiğinde Diyarbakır’da liseyi bitirmiş, kaldırıldığında doktorayı tamamlamıştım. Bu tedbirler hiçbir zaman bugünkü kadar orantısız olmadı" diye konuştu.

OHAL döneminde 110 bin kişinin ihraç edildiğini kaydeden Yıldırım, "Siyasilerin tutukluluk hali, kayyımlar, 50 binden fazla tutuklu, 180 medya kuruluşunun kapatılması, 156 gazetecinin hapiste olması, derneklerin kapatılması, mal varlıklarına el konulması, kitap toplatmalar… Bu rakamlarla ifade ettiğimiz uygulamalar darbe dönemlerinde yaşanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım’ın basın toplantısında HDP Gençlik Meclisleri tarafından hazırlanan bir yıllık OHAL süresinde gençlerin durumuna ilişkin rapor da açıklandı.

Raporda yer alan tespitler özetle şöyle:

-OHAL dönemi gençlerin gelecek kaygılarını daha da derinleştirdi. Genç işsizlik oranı yüzde 22’ye ulaştı.

-OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016’dan bu yana HDP’li 1839 genç gözaltına alındı.

-OHAL döneminde 37 öğrenci derneği, farklı illerdeki gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri KHK’lerle kapatıldı.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan bir milyondan fazla öğrenci öğretmensiz kaldı.

-Eğitimin bilimsel olmaktan uzaklaşması, niteliksizleşmesi OHAL’le beraber daha da hızlandı. Evrim ders kitaplarından çıkartıldı.