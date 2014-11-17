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HDP: Öcalan'ın çalışma koşullarıyla ilgili adım atılmadan müzakere olmaz

İdris Baluken: Açık söylüyoruz,i bu süreç müzakere süreci olacaksa Öcalan'ın sekretaryası da olmalıdır, müzakere heyetleri de genişlemelidir

17 Kasım 2014 02:51

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarıyla ilgili bir adım atılmadan gerçek anlamda diyalog aşamasından müzakere aşamasına geçildiğini ifade etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bingöl'de bir düğün salonunda yapılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı kongresine katılan Baluken, İmralı 'da sürdürülen görüşmelerde sekretarya konusunun önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Öcalan'ın dış dünyayla tek bağlantısının ayda bir giden parti heyeti olduğunu, böyle bir anlayışla müzakerenin yürütülmesinin de mümkün olmayacağını söyleyen Baluken, orada yürütülen toplantıları kayıt altına alacak bir sekretaryaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.  "Eğer müzakere ile bu sorun çözülecekse Öcalan'ın müzakere pozisyona bir an önce getirilmesi gerekir" diyen Baluken, şöyle konuştu:

"Öcalan'ın çalışma koşullarıyla ilgili bir adım atılmadan gerçek anlamda diyalog aşamasından müzakere aşamasına geçtiğimizi ifade etmemiz mümkün değildir. Öcalan, tek bir mektubu bile halen kendi odasında bulunduramayacak koşullarda bu süreci yürütüyor. Böyle koşullarda müzakereden bahsetmemiz mümkün değildir. Müzakereden bahsedecek isek Öcalan'ın yürüttüğü çalışmaların kaydını yapacak bir sekretarya sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Çözüm sürecinin üç aşamalı bir yol haritasının olduğunu ifade eden Baluken, şöyle devam etti:

"Açık söylüyoruz bu süreç müzakere süreci olacaksa Öcalan'ın sekretaryası da olmalıdır, müzakere heyetleri de genişlemelidir. Bir tarafsız izleme heyeti de bu süreçte 'kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor' diye izlemelidir. Bunları hayata geçirmeden, müzakerenin ruhuna denk düşecek koşulları sağlamadan yol almamız mümkün değildir."

 

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