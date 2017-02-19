HDP: Nusaybin’deki köyden 9 gündür haber alınamıyor!

HDP, Nusaybin’e bağlı Kuruköy’de yaşayan insanlardan 9 gündür haber alınamadığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, köye gitmek isteyen vekillerin engellendiğini belirtilirken “Abluka altında bulunan köyde yaşayanların telefonlarının toplanıp, hepsinin bir evde tutulduğu, köylülere toplu şekilde baskı ve işkence yapıldığı ve bazılarının işkenceyle infaz edildiğine dair iddialar bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından iddialara ilişkin yapılan basın açıklaması şöyle:

"Nusaybin’e bağlı Xereba Bava’dan (Kuruköy) 9 gündür haber alınamıyor. İlan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında elektrik ve telefon şebekelerinin kesilmesi nedeniyle orada yaşayan insanlardan haber alınamamaktadır.

"Sosyal medyaya ‘askerlerin çektiği görüntüler’ adı altında yansıyan fotoğraf ve videolar ile dile getirilen iddialar son derece vahimdir. Abluka altında bulunan köyde yaşayanların telefonlarının toplanıp, hepsinin bir evde tutulduğu, köylülere toplu şekilde baskı ve işkence yapıldığı ve bazılarının işkenceyle infaz edildiğine dair iddialar bulunmaktadır.

"Dün köye gitmek isteyen vekil heyetimiz abluka altındaki köye alınmadı. İddiaları yerinde incelemek isteyen heyetimizin köye alınmaması, dile getirilen iddiaları daha da güçlendirmektedir. Üstelik vekillerimizin İçişleri Bakanlığı ve Valilik ile görüşme girişimleri de karşılıksız kalmıştır. Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde de vekillerimiz bölgededir ve tüm girişimlerimize rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır.

"Bu iddialar doğruysa orada yeni bir insanlık dışı durum yaşanmaktadır. 90’lı yıllardan bildiklerimiz ve son 2 yılda yaşayıp gördüklerimiz bu konudaki endişelerimizi büyük ölçüde artırmaktadır.

"Tüm demokrasi ve barış güçlerini, uluslararası kurumları ve kuruluşları Xereba Bava köyünde yaşananlar hakkındaki iddiaları acilen incelemeye çağırıyoruz. Bu baskı ve katliam girişimine sessiz kalınamaz."