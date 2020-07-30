HDP’nin Zilan teklifi ‘Kürt coğrafyası’ ve ‘katliam’ sözcükleri nedeniyle reddedildi

HDP’nin, kamuoyunda ‘Zilan Katliamı’ olarak anılan Van’ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi bölgesine “Yüzleşme ve Hafıza Mekânı” kurulması için Meclis’e verdiği kanun teklifi, içerisinde ‘kaba’ ve ‘yaralayıcı’ geçen cümle olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Kanun teklifinin reddedilmesine neden olan cümlede, ‘Kürt coğrafyası’ ile ‘katliam’ sözcükleri geçiyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç, 1930 yılında binlerce kişinin ölümüne neden olan, kamuoyunda ‘Zilan Katliamı’ olarak anılan Van’ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi üzerinde yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatının durdurularak, bölgede “Zilan Deresi Yüzleşme ve Hafıza Mekânı” kurulması için 13 Temmuz’da TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Gaztee Duvar'dan Mzeyyen Yüce'nin haberine göre, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, 90 yıl önce onlarca köyün ateşe verilerek 15 bin insanın öldüğü ifade edildi. Zilan Deresi’nin Kürt halkı için bir yaşam ve hafıza alanı olduğu hatırlatılan teklifte, “Hâlâ birçok mezar taşı ve katledilenlerin kemiklerinin bulunduğu Zilan Deresi’ne yapılacak bir HES, hafızayı yok eder. Kürt coğrafyasında yaşanan katliamların yanında on yıllardır süregelen bir doğa katliamı da söz konusudur” denildi.

Meclis Başkanlığı’na sunulan Zilan Deresi’nde ‘Yüzleşme ve Hafıza Mekânı’ kurulmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından HDP’li Milletvekili Sarısaç’a geri gönderildi. Şentop imzalı gönderilen yazıda, TBMM içtüzüğünün 67. maddesinde yer alan, “Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa başkan gereken düzeltmelerin yapılması için o yazı ve önergeyi sahibine geri verir” hükmü hatırlatıldı.

Meclis Başkanı Şentop’un kanun teklifindeki ‘kaba’ ve ‘yaralayıcı’ olarak nitelendirdiği cümle ise “Kürt coğrafyasında yaşanan katliamların yanında on yıllardır süregelen bir doğa katliamı da söz konusudur” olarak belirtildi.

HDP'li Sarısaç, “Kanun teklifinde geçen “Kürt coğrafyası” ifadesi sakıncalı görülüyor. Ama AKP İktidarı, Kürtlerin oyları söz konusu olduğunda Diyarbakır’da 'Kürdistan' demekten çekinmiyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür” diyerek duruma tepki gösterdi.