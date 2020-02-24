HDP'nin yeni PM'sinde KHK ile işten atılanlar ve Barış Akademisyenleri de yer aldı

HDP, 2 yılı sırtlayacak partinin yetkili organlarını belirledi.

Parti Meclisi büyük oranda yenilendi. Tüzüğe göre PM’de görev alma süresi sadece 2 yıl.

100 kişilik PM’ye seçilenler arasında milletvekillerinin yanı sıra Barış Akademisyenleri de gazeteciler de KHK ile işten atılanlar da var.

Çözüm Süreci’nde Akil İnsan Heyeti’nde yer alan Celallettin Can, eski HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ayşe Erdem, eski HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Doğan Erbaş, gazeteci/yazar Ender Öndeş, iklim ve enerji konularında uzman Önder Algedik, Barış Akademisyenleri’nden Necla Kurul ve Nuray Türkmen, eski Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere ve KHK ile işinden ihraç edilen Veli Saçılık PM’ye yeni giren isimler arasında.

İşte HDP PM’de yer alanların tam listesi: