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HDP'nin toplanma çağrılarının ardından Edirne'ye giriş 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

12 Haziran 2020 19:04

Edirne Valiliği, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, Covid-19 salgını gerekçesiyle il geneline girişleri 14-17 Haziran'da sınırlandırdı.

TIKLAYIN - HDP, Edirne ve Hakkâri'den Ankara'ya yürüyecek

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