HDP’nin önünde gözaltına alınanlardan 6'sı serbest bırakıldı

HDP önünde darp edilerek gözaltına alınanlardan 6 kişi serbest bırakıldı, parti binasına yönelik polis ablukası ise sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi’ni ablukaya alan polisin gözaltına aldığı 8 kişiden 6’sı serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 6 kişinin Güvenlik Şube’de ifadeleri alındıktan sonra haklarında “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “polise mukavemet” ten işlem yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nı haberine göre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimler şöyle: Bahadır Demircan, Ali Özkan, Murat Karataş, Veli Saçılık, Çetin Karakaya, Hüseyin Gökoğlu.

Darp edilerek gözaltına alınan Yeni Yaşam Gazetesi dağıtımcısı Mehmet Said Sırdaş ve Avukat Yunus Emre Şahan’ın hastanede tedavileri ise devam ediyor. Şahan’ın hastane tedavisinin ardından, Sırdaş’ın ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.

Abluka sürüyor

HDP’lilerin parti binası içinde bekleyişi sürerken, parti binasını ablukaya alan polis sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevik kuvvet polisi gün içerisinde defalarca nöbet değişimi yaparken, avukatların ve HDP’lilerin Genel Merkez’e girişlerini engellemeye devam ediyor.