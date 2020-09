HDP'nin kayyım atanmayan tek il belediye başkanı Ayhan Bilgen: Hukuki değil siyasi analiz söz konusu!

HDP'nin kayyım atanmayan tek il belediyesi olan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, “Kayyım politikası, Kürt sorununda çözümsüzlüğün sonucudur. Ne yazık ki kayyım atamalarında hukuki değil siyasi analiz söz konusu olabilir" dedi.

Geçen dönemde Iğdır dışında tüm il belediyelerine kayyım atandığını hatırlatan HDP'li başkan Bilgen, "Bu dönemde de Kars dışında atanmayan il kalmadı. Bir belediyeyi bırakmak bilinçli siyasi bir tercih olabileceği gibi Kars’a da her an atanabilir. Biz her an atanma ihtimalini dikkate almakla birlikte hiç atanmayacak biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 65 belediye kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK’leri gerekçe göstererek 6 belediyede mazbata vermedi. Kalan 59 belediyeden de 47’sine kayyım atandı, 2 belediye başkanı partiden ihraç edildi. HDP’nin kayyım atanmayan 10 belediyesi kaldı. Kayyım atanmayan tek il belediyesi ise Kars.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek'e konuşan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yanıtları şöyle:

- Görevinizi yürütürken karşınıza ne tür zorluklar çıkıyor?

Hâlâ özel kalem ataması onaylanmamış bir belediyeyiz. İller Bankası’ndan gelen personel harcamalarına bile bazen yetmeyen belediye payı dışında bir çöp konteynırı bile alamadık ama bu bizi öz kaynaklarımızı büyütmeye mecbur etti. Geçmiş dönem borçları dolayısıyla tüm araç, arsa ve banka hesapları hacizli. Bu koşullarda bile hizmet üretilebildiğini gösterdik.

- HDP’li 47 belediyeye kayyım atandı. Sıranın size gelmesini bekliyor musunuz?

Hukuk öngörülebilirlik demektir. Hangi fiilin sonucunun ne olacağını önceden bilmek ve ona göre hareket edebilmektir. Ne yazık ki kayyım atamalarında hukuki değil siyasi analiz söz konusu olabilir. Geçen dönemde Iğdır dışında tüm il belediyelerine kayyım atanmıştı. Bu dönemde de Kars dışında atanmayan il kalmadı. Bir belediyeyi bırakmak bilinçli siyasi bir tercih olabileceği gibi Kars’a da her an atanabilir. Biz her an atanma ihtimalini dikkate almakla birlikte hiç atanmayacak biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konunun muhatabı biz siyasetçilerden ziyade Kars halkıdır. Biz onların bize verdiği emaneti yönetmeye çalışıyoruz.

- Kayyımı beklerken nasıl bir ruh haliyle çalışıyorsunuz?

Elbette her an yaşanabilecek bu durumu yok sayarak çalışmak mümkün değil. Özellikle “Kars’a kayyım atansın” kampanyası yürüten yerel çıkar grupları, bu planlarını güvenlik politikalarının sembolleri üzerinden medyaya taşıyorlar. Bugüne kadar kayyım atanmamış olmasının bizim dışımızda iki önemli nedeni var: Biri belediyenin tahrip olmuş kurumsal yapısı, borçlar vs. Diğeri ise şehrin kendine özgü çoğulcu sosyolojisinden kaynaklı siyasi dengeler.