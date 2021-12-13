HDP’nin İstanbul kongresini yazan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Sancar’ın ‘ezilenler’ olarak tanımladığı kişilerin hiçbiri son 5 yıl içinde devlet tarafından ezilmedi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın partisinin İstanbul 4. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmayı kritik etti.

HDP’nin CHP ve İyi Parti ile işbilirliği yaptığını yazan Karahasanoğlu, Sancar’ın kongredeki “Emekçiler, ezilenler, gençler, direngen kadınlar hepiniz hoş geldiniz.” sözlerini alıntıladı.

Karahasanoğlu eski eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu HDP’li siyasetçilerin tutuklu olmasına değinmeden

“Mithat Bey, ‘ezilenler’ diyor ama…

Sorsam; o salondaki ‘ezilen’ olarak tanımladığı kişilerin hiçbirisinin, devlet tarafından son 5 yıl içinde ezildiği tek bir somut örnek olay gösteremez…

Ha, ‘Öğrenci andı’ndaki zikzakları söyleyebilir…

Ama öğrenci andı, HDP’nin ittifak yaptığı CHP ve İyi Parti’nin ısrarlı taleplerine rağmen, bugün dahi okullarda okutulmuyor…

Burada Mithat bey cevaplamalı:

Öğrenci andı merkezinde ezen kim, ezilen kim, ezmek isteyen kim, ezilmek istenen kim?

Hem ezilmekten şikâyetçi olacaksınız.

Hem de ezmek isteyenlerle kol kola olup, bu ülkenin insanlarının hiçbirisini ezmemek için ölümüne mücadele veren siyasetçileri devirmeye çalışacaksınız. Nasıl bir ilkesizlik bu?”

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