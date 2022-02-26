HDP'nin çağrısıyla toplanan 7 siyasi parti ve oluşum 'ortak koordinasyon kurma kararı' aldı

HDP’nin çağrısıyla 2. kez bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşum ortak koordinasyon kurma kararı alarak, 'Genişleme çalışmalarını sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık' dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) çağrısıyla Cumhur ve Millet ittifakları dışında 3’üncü yol arayışında ilk toplantı 18 Ocak tarihinde Ankara’da yapıldı. Bu kapsamda HDP, demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler ile ikinci toplantısı ardından yazılı açıklama yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın katıldığı toplantıya, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Halkevleri temsilcileri katıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşa da dikkat çekilen açıklamada, “Savaşa karşı barıştan, sermayenin sömürüsüne karşı emekten, doğanın talanına karşı yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerle birlikte yürümekte kararlıyız” denildi.

"Koordinasyon kuruldu"

Toplantıda koordinasyon oluşturulduğu vurgulanarak, “Savaşa karşı ‘barış hemen şimdi ve her yerde’ iddiasını yükseltmeyi, Ekonomik kriz ve zamlar karşısında insanca bir yaşam hedefini gerçekleştirmeyi, 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütlemeyi, yerel mücadele platformlarını bütün çevrelerle birlikte güçlendirmeyi ve demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturmayı, genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık” denildi.

7 siyasi parti ve oluşumun ortak imzasıyla paylaşılan metin şöyle:

"Bölgede ve küresel düzeyde savaş politikaları giderek artıyor"

“18 Ocak 2022 tarihinde ortak mücadele hattını büyütmek için bir araya gelen siyasal yapılar olarak bugün ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Bölgede ve küresel düzeyde savaş politikaları giderek artıyor. Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Krizin faturası halka kesilirken işçiler, emekçiler ve yoksullar insanca ve onurlu bir yaşam için mücadeleyi yükseltiyor.

Gerek dünyanın içerisinde bulunduğu durum gerekse AKP-MHP iktidarının ülkeyi getirdiği çıkmaz, tam da ortak mücadele etrafında bir araya gelecek güçler için sahada örgütlenmenin ve genişlemenin zeminini her zamankinden daha fazla olanaklı kılıyor.

Savaşa karşı barıştan, sermayenin sömürüsüne karşı emekten, doğanın talanına karşı yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerle birlikte yürümekte kararlıyız. Toplantı sonucunda ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması için bir koordinasyon oluşturduk."

"Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle büyütmeyi karar altına aldık"

"Bu kapsamda; Savaşa karşı ‘barış hemen şimdi ve her yerde’ iddiasını yükseltmeyi, Ekonomik kriz ve zamlar karşısında insanca bir yaşam hedefini gerçekleştirmeyi, 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütlemeyi, Yerel mücadele platformlarını bütün çevrelerle birlikte güçlendirmeyi ve demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturmayı, Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık.

Bu cinayet, talan ve soygun düzenini birlikte durdurmak ve değiştirmek için ortak mücadele programını hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur. Dayanışma, mücadele ve umutla…"