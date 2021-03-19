İstanbul ve Ankara'da HDP'lilere gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ankara'da da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda HDP'li isimlerin gözaltına alındığı belirtildi.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı ve Kağıthane HDP Eş Başkanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Ankara'da da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı. HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Şükriye Ercan, Hüseyin Gevher ve Betül Koca gözaltına alındı.