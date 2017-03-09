HDP, Nevruz'u 33 farklı yerde kutlayacağını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır'da düzenlediği bir basın toplantısında partinin bu yıl Nevruz bayramını 33 farklı yerde kutlayacağını söyledi.

Türkiye'de 33 yerde mitinglerle kutlamalar yapmayı planladıklarını belirten Baydemir, bunun için resmi başvuruların yapıldığını söyledi.

HDP'nin açıklamasına göre ilk kutlama 17 Mart'ta Nusaybin'de başlayacak, son kutlamalar da 21 Mart'ta Diyarbakır ve Van'da gerçekleştirilecek.

Osman Baydemir, "Newroz Kürt halkının ulusal bayramıdır. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun Newroz Kürt halkının ortak değeridir, Newroz bu topraklarda yaşayan bütün halklar açısından baharın müjdecisidir. Orta Doğu'da yaşayan bütün halklar ile ortak yaşamın bayramıdır. 2017 Newrozu'nun yeni başlangıçlara temenni olmasını umut ediyorum" dedi.

Osman Baydemir, Cumhuriyet tarihi boyunca, bir halkın değeri olan Newroz kutlamalarının yasaklandığını, 2013 yılı Newrozu'nda açıklanan barış manifestosunun ülkenin yakın tarihinin en büyük siyasi gelişmelerinden biri olduğunu söyledi.

Baydemir, bu sürecin tek başına iktidar olma arzusuna kurban edildiğini de savundu.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, baskı ve engellemelerin yaşanmaması adına hükümete Nevruz kutlamalarına izin vermeleri için çağrı yaptı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Şengal'de KDP-YBŞ arasında yaşanan gerginliğe de dikkat çeken Osman Baydemir "Kürt halkı da kendi topraklarında varlığını sürdürmelidir. Bu süreçte birlik olmazsak, Kürt halkının fermanına neden olacaktır" dedi.

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit de, büyük şehirlerde Nevruzu görkemli bir şekilde kutlayacaklarını belirterek, ''Hiçbir zulüm, zorbalık sonsuz değildir'' dedi.