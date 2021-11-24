HDP MYK siyasi ve ekonomik kriz gündemiyle toplandı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın çağrısıyla toplanan MYK toplantısı, ekonomik ve siyasi krizi görüşecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, olağanüstü gündemle topladığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK), gündemdeki ekonomik krizi ele alacak. HDP Genel Merkezi’nde “acil ve tek” gündemle toplanan MYK, ekonomik krizi masaya yatıracak. Toplantıda, hafta başından bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalanma, halka yansıması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı krizler değerlendirilecek. MYK’de erken seçim, muhalefetin tutumu ve muhalefetin rolüne dair de değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Toplantıda kimi kararlar alınması beklenirken; toplantının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, açıklama yapacak.