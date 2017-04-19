HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan bugün Muş'ta tutuklandı.
Özkan Twitter'da "Tutuklandım. Tüm dostlara selamlar" masajını paylaştı.
BBC Türkçe'ye bilgi veren Özkan'ın danışmanı Çağlar Kara, Özkan'ın bir basın açıkalamasında kullandığı ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası" ile suçlandığını söyledi.
Kara, milletvekilinin 10 Mayıs'ta Muş'ta mahkemeye çıkarılacağını belirtti.
Burcu Çelik Özkan bugün Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada referandumda Muş'ta yüzlerce köyde ihlal yaşandığını söylemişti.
Muş Milletvekili, "70'e yakın sandıkta toplu oy kullanıldığını tespit ettik" demişti.
Çağlar Kara, Özkan'ın tutuklanmasıyle birlikte HDP'de tutuklu vekil sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.