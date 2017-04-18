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BBC Türkçe

HDP: Mühürsüz zarfların kabul edilmesi seçime darbedir

"2014'te aldığın 'geçersiz' kararının aynısını almazsan sen hakem değil tarafsın"

18 Nisan 2017 17:05

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Osman Baydemir, Meclis'te HDP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarfları geçerli oy olarak kabul etmesiyle ilgili konuştu.

Referandumun "şaibeli" olduğunu söyleyen Baydemir "Milyonlarca zarf ve oy mühürsüz kullanılmıştır. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi seçime darbedir" dedi.

Baydemir, Bitlis'in Güroymak ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) kazandığı 2014 yerel seçimlerinde, mühürsüz zarflar kullanıldığı gerekçesiyle AKP'nin itirazları sonucu seçimin tekrarlandığını hatırlattı.

Baydemir YSK'ya yönelik olarak "2,5 milyonu bulan mühürsüz oylar için 2014'te aldığın 'geçersiz' kararının aynısını almazsan sen hakem değil tarafsın" dedi.

Baydemir YSK'nın mühürsüz zarfları resmi oy olarak kabul edeceğine ilişkin açıklamasının bir kurul kararına değil, internet sayfasından yayımlanan "2 satırlık yazıya" dayandığını da savundu.

Oy verme sürecindeki "usulsüzlüklerle" de ilgili konuşan Baydemir, HDP'nin 700 tutanağa itiraz ettiğini söyledi.

Baydemir "Sadece referanduma giden atmosferde değil, referendum günü de baskı uygulandığını" savundu.

Baydemir "Birçok ilde sandal kurulu başkanlarımızın üzeri çizildi başka partilerden müşahitler getirildi" dedi ve yurt dışında bazı konsolosluklarda HDP'lilerin müşahit olmalarının engellendiğini öne sürdü.

Halkın "asker ve jandarma gözetiminde oy vermek zorunda kaldığını" söyleyen Baydemir, "Muhtarları çağırıp, devlet memuru yakınlarını KHK yoluyla işten atmakla tehdit ettiler. İnsanlara rızklarıyla şantaj yaptılar" dedi.

Baydemir "Yeni bir Anayasa inşaa mücadelesini başlattıklarını" da ilan etti.

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