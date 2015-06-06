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Dünya
Deutsche Welle

HDP mitingine saldırı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır mitinginde art arda iki patlama meydana geldi. Demokratik Toplum Kongresi 4 kişinin öldüğünü 400'den fazla insanın yaralandığını duyurdu.

06 Haziran 2015 15:52


İlk patlama HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşma yapmasına dakikalar kala 17:55 sularında meydana geldi. Patlamaya çöp kutusuna konan bir ses bombasının neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

İkinci patlamanın 10 dakika sonra miting alanındaki trafo yakınında meydana geldiği belirtiliyor. Olay yerinde çelik bilye ve çiviler bulunurken, patlamanın parça tesirli bir bombadan kaynaklandığı sanılıyor.

Demokratik Toplum Kongresi'den yapılan açıklamada ölü sayısının 4'e çıktığı belirtildi. Açıklamada bir kişinin yüksekten düşmesi sonucunda toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 416 kişinin yaralandığı kaydedildi. 22 kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlama ile ilgili olarak “Patlama trafo kaynaklı değil. Trafoya dışarıdan bir müdahale söz konusu” diye konuştu.

Diyarbakır'daki patlamaların ardından miting iptal edilirken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Demirtaş “Asıl yapılmak istenen alanda patlama yapıp gerilimi şehir geneline yaymaktı. Bütün arkadaşlarımı Diyarbakır İl Başkanlığı önüne çağırıyorum. Başından beri söylemiştik biz bu seçimi gerçekleştireceğiz ve barajı geçeceğiz. Bunun cevabını sandıkta vereceğiz. Herkes bulundukları yerden il binamızın önünde toplanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili Konya'da yaptığı açıklamada “Bu siyasi bir partiye değil, Türk demokrasisine yapılan bir saldırıdır. Açık bir şekilde bir sabotaj, provokasyon, şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Kirli bir el var burada. Kirli eli deşifre etmek lazım” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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