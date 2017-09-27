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HDP mitingine düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Polisler, bombayı 'görememiş'

Görüntülerde saldırganın miting alanına polis araması yapılmadan önce elinde bir poşetle geldiği görülüyor

27 Eylül 2017 10:30

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingine yönelik olarak düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma dosyasında yer alan görüntülerde, Orhan Gönder’in iki bombayı nasıl yerleştirdiği, "polislerin bombanın bulunduğu çöp kutusuna baktığı halde bombayı göremediği" ifade edildi.

Miting alanını gören 3 sabit ve 1 hareketli kamerayla yaşanların görüntüsü HDP’nin seçimlerden iki gün önce 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği Diyarbakır mitingine IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi ölmüş yüzlerce kişi yaralanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma sonucunda müfettişlerin hazırladığı raporda ihmaller zincirine yer verilmiş; ancak polis memurlarına sadece 4 aydan 2 yıla kadar kademe durdurma ve 4’te bir maaş kesme cezası verilmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre; görüntülerde Gönder’in miting alanına polis araması yapılmadan önce elinde bir poşetle geldiği görülüyor. Görüntülere bakıldığında, Orhan Gönder henüz tenha olduğu saatlerde alanda keşif yapıyor. Ardından saat 11.41 sıralarında elindeki poşetten çıkardığı patlayıcıyı çöp kutusuna koyuyor. Sonra ikinci patlamanın olduğu çay ocağına doğru yürüyor ve tezgahın altına elindeki poşeti bırakıyor.

Kim bu mavi tişörtlü?

Daha önce basına yansıyan bir görüntüde ise Gönder’in tezgahın yanında bulunan bir kişi ile sohbet ettiği de ortaya çıkmıştı. Gönder verdiği ifadesinde mavi tişörtlü bu şahsı tanımadığını, yolda karşılaşıp sohbet ettiğini ileri sürmüştü. Ancak, Gönder’in söz konusu kişi ile daha önce yayınlanan görüntülerde de birlikte miting alanına girdiği kişilerden biri olduğu anlaşılıyor. Polis, Gönder ve yanındaki şahsı uzaklaştırma ihtiyacı duyuyor ancak herhangi bir kimlik sorgusu yapmıyor.

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