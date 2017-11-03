HDP mitingine bombalı saldırıya ilişkin 5'i emniyet müdürü, 14 polis hakkında dava

HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginde 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin ölümü 400’e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 5’i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Polislere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
5 Haziran’da Diyarbakır’da HDP final mitinginde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın sahneye çıkacağı anda bombalı saldırı olmuştu. Saat 17.55’teki patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş 400’ü aşkın kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından polis alana gaz bombası atmış, alandan çıkanlara da TOMA ile tazyikli su sıkmıştı. Yaralıları halk hastaneye yetiştirmişti.