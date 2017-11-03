T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP mitingine bombalı saldırıya ilişkin 5'i emniyet müdürü, 14 polis hakkında dava

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 400'e yakın kişi yaralanmıştı

03 Kasım 2017 14:40

HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginde 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin ölümü 400’e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 5’i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Polislere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

5 Haziran’da Diyarbakır’da HDP final mitinginde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın sahneye çıkacağı anda bombalı saldırı olmuştu. Saat 17.55’teki patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş 400’ü aşkın kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından polis alana gaz bombası atmış, alandan çıkanlara da TOMA ile tazyikli su sıkmıştı. Yaralıları halk hastaneye yetiştirmişti. 

ETİKETLER

hdpbombalı saldırı2015mitingdava4 ölü400 yaralı5 emniyet müdürü14 polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24