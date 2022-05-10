HDP mitingine bombalı saldırı davasında daha önce hapis cezası alan 4 polise beraat

HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge yönelik IŞİD'li Orhan Gönder tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili "görevi ihmal"den yargılanan 14 polisten 4'üne verilen hapis cezalarının üst mahkemece bozulması üzerine yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme daha önce 2 ay 15’şer günlük hapis cezası verilen 4 polis hakkında beraat kararı verdi.

Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 200'ü aşkın kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 7’si amir 14 polisin yargılandığı davada sanıklardan 4'ü hakkında 2 ay 15’şer günlük hapis cezası vermişti. Söz konusu karar, ayrı ayrı yapılan itirazlar üzerine Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Şubat ayında bozuldu.

Mahkeme, bozma gerekçesinde hapse mahkum edilen polislerin olaydan sorumlu tutulamayacağını belirterek, katliamın sorumluluğunu çöpleri toplamadığı gerekçesiyle belediyeye yüklemişti.

Savcılık ceza istedi

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kararın bozulması üzerine sanık polisler Mefaret S., Akın D., Ali K. ve Murat D.'nin yargılanmasına Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Gazetecilerin duruşmayı takip etmesine izin verilmedi. Müşteki avukatları Nadide Kurul, Zeynep Işık ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlar, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin ceza kararının kaldırılması kararına uyulması yönünde talepte bulundu. Müşteki avukatları ise, sanıkların “görevi ihmalden” cezalandırılması yönündeki taleplerini bir kez daha yineledi.

4 polise de beraat

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin "belediyenin çöpleri toplamadığı için bombaların tespit edilemediği ve olayda sanık polislere suç yüklenemeyeceği" yönündeki sanık polislere verilen cezanın kaldırılması kararına uyarak, 4 sanık polisin de beraatına karar verdi.