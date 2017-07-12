HDP Milletvekilli Özkan'a tahliye çıkmadı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın tutuklu yargılandığı dava19 Eylül’e ertelendi. Duruşmasonrası açıklama yapan HDP Adana Milletvekilli Meral Danış Beştaş, "davanın bir hukuk garabeti olduğunu" savundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın 19 Nisan’dan bu yana tutuklu yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Muş 1. Ağır Ceza Mahkeme’sinde görüldü.

HDP milletvekilleri Bedia Özgökçe Ertan, Saadet Becerikli, Hüda Kaya, Dilek Öcalan, Meral Danış Beştaş ve HDP Muş İl Örgütü yöneticileri ile avukatların katıldığı duruşmaya basın çalışanları alınmadı. Özkan, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Hakkında iddia edilen suçlamaların tamamının siyasi parti çalışmaları oluğunu dile getiren Özkan, tahliyesini talep ederek beraatını istedi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, delillerin toplanıp, tanık beyanlarının mahkemeye ulaştırılmasına karar vererek bir sonraki duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.

“Burcu Çelik dosyası bir hukuk garabetidir”

Duruşma sonrası HDP Kadın Meclisi, HDP il binasında toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Özkan’ın 3 aydır rehin tutulduğunu söyledi.

Türkiye’nin ciddi anlamda bir kaos yaşadığını ifade eden Beştaş, "Bu kaosun en büyük nedeni de HDP’ye karşı saldırılar ve savaş ilanının sonuçları oluşturmaktadır. Bize HDP’ye yapılan hukuk ayrı bir hukuktur. Herkese uygulanan hukuk bizlere uygulanmıyor. Hele HDP’nin milletvekili iseniz normal vatandaşın tutuklanmayacağı, tutuklanırsa dahi derhal tahliye olabileceği, beraat edeceği dava dosyalarından aylardır milletvekili arkadaşlarımız ve eş genel başkanlarımız cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. Bunun sebebi yargı değildir. Biz yargıyı bu konuda suçlayarak ya da tarafsız, yansız değildir diyerek bir yere varılamayacağını kamuoyuna sunmak istiyoruz. Tarafsız ve yansız olmadığını herkes çok iyi bir şekilde gözlemliyor” dedi.

Yargının büyük bir baskı ve tehdit altında olduğunu vurgulayan Beştaş, "Burcu Çelik dosyasının bir hukuk garabeti olarak önlerinde durduğunu" söyledi. Beştaş, şöyle dedi:

“Bir ilde milletvekilleri adaylarının, korucuların hakaretlerine, küfürlerine ve silahlı saldırılarına soruşturma açmayan irade Burcu Çelik’i cezaevine götürmüştür. Demokratik siyaset hakkını kullananların suç olarak dava dosyalarına katılmaktadırlar. Kendileri ne durumda? ‘Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’yım’ diye konuşan aslında sadece AKP Genel Başkanlığı’nı yürüten Erdoğan, yargının başka türlü karar vermemesini kendisi beyan etmiştir.”

