HDP milletvekillerinin gözaltına alındığı gece, internet, Başbakanlık emriyle, milli güvenlik gerekçesiyle kesilmiş!

Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı 26 Ekim 2016’daki internet kesintilerine dair suç duyurusu hakkında savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kararda, “kesintilerin Başbakanlık emriyle, Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında, milli güvenliğin korunması gerekçesiyle yapıldığı” ifadesi yer aldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, internet kesintileriyle ilgili Antep ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu yapmıştı.

Taşdemir ve Toğrul, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı, Erişim Sağlayıcıları Birliği, Türk Telekom, Türksat, Vodafone, Turkcell, D-Smart, Türknet, Digiturk ve diğer hizmet sağlayıcılar hakkındaki başvurusunda şu iddiayla soruşturma açılmasını talep etmişti:

“İnternete erişimin ve haberleşmenin engellenmesi, bilişim sisteminin erişilmez kılınması ve kamu hizmeti teşkil eden bu hizmetlerin nefret ve ayrımcılık saikiyle, belli bir siyasi düşünce, dil, ırk ve benzeri ayrım gözetilerek toplumun belli bir kısmına sunulmaması eylemlerini gerçekleştirerek, siyasi faaliyetleri ve kamu hizmetlerinin sunulmasını engellemeleri sebebiyle…”

26 Ekim’deki bölgesel kesintiyle ilgili, talep edilmesine rağmen hükümetten ya da kurumlardan herhangi bir açıklama gelmemişti.

Antep ve Ağrı savcılıkları, kesintilerin, 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uygulandığını ifade ederek, suç duyurusu başvurusunu Ankara, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı da başvuruyla ilgili takipsizlik (kovuşturmaya yer yok) kararı verdi.

Kararda, “kesintilerin Başbakanlık emriyle, Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında, milli güvenliğin korunması gerekçesiyle yapıldığı” ifade edildi.

Buna gerekçe olarak da “sosyal medyada vatandaşların suç işlemeye teşvik edilmesine, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesine yönelik yayın yapılması” gösterildi.

671 Sayılı KHK’da ne var?

17 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan 671 Sayılı KHK’daki ilgili hüküm şöyle:

- Anayasanın haberleşme özgürlüğünü düzenleyen 22. maddesine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık, alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve uygulanmak üzere Kuruma bildirecek.

- BTK Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını, derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirecek. Bu kararın gereği derhal ve kararın bildirilmesinin anından itibaren en geç iki saat içinde yerine getirilecek.

- Karar, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını, 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde karar kendiliğinden kalkacak.