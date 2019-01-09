T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP milletvekillerine biber gazlı müdahale

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, gözaltına alınmak istendi

09 Ocak 2019 18:58

Ankara'da, HDP'li siyasetçi ve sendikacıların gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen aralarında HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Abdullah Koç’un da bulunduğu gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. 

Ankara’da dün (8 Ocak) sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla çok sayıda HDP’li yönetici ve sendikacı gözaltına alınmıştı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi HDP Ankara İl Örgütü önünde gözaltılara ilişkin yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

HDP’li vekiller dışındakilerin il örgütü önünden ayrılmasını isteyen polis bir süre sonra biber gazıyla müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazından Kerestecioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi. HDP’li Abdullah Koç  yerlerde sürüklenerek polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Partililerin araya girmesiyle HDP’li vekil Koç gözaltına alınmadı

ETİKETLER

hdpankarabasın açıklamasıfiliz kerestecioğluAbdullah Koçbiber gazımüdahale
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24