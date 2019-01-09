HDP milletvekillerine biber gazlı müdahale

Ankara'da, HDP'li siyasetçi ve sendikacıların gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen aralarında HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Abdullah Koç’un da bulunduğu gruba, polis biber gazıyla müdahale etti.

Ankara’da dün (8 Ocak) sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla çok sayıda HDP’li yönetici ve sendikacı gözaltına alınmıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi HDP Ankara İl Örgütü önünde gözaltılara ilişkin yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

HDP’li vekiller dışındakilerin il örgütü önünden ayrılmasını isteyen polis bir süre sonra biber gazıyla müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazından Kerestecioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi. HDP’li Abdullah Koç yerlerde sürüklenerek polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Partililerin araya girmesiyle HDP’li vekil Koç gözaltına alınmadı