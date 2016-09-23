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HDP milletvekilleri çatışmada öldürülen PKK'lının cenazesine katıldı

Şırnak'taki kimsesizler mezarlığından alınan PKK'lının cenazesi, Diyarbakır'a getirilerek defnedildi

23 Eylül 2016 16:36

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı, Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesine katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çatışmada öldürülen ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kimsesizler mezarlığına defnedilen Baran Kaval'a, ailesinin talebi üzerine DNA eşleşmesi yapıldı. DNA örnekleri uyuşunca Kaval'ın ailesi, cenazenin memleketleri Diyarbakır'da defnedilmesini talep etti. Kimsesizler mezarlığından alınan Kaval'ın cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

PKK üyesinin cenazesine HDP Milletvekilleri Yiğitalp ve Uca ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin DBP'li Meclis Üyesi Anlı da katıldı. 

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