HDP milletvekilleri Çağlar Demirel ve Besime Konca gözaltına alındı

Diyarbakır ve Batman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca Ankara'da gözaltına alındı. İki milletvekili hakkında ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle zorla getirme kararı bulunuyor.

Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca, TBMM'den ayrıldıktan bir süre sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konca ve Demirel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.