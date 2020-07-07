HDP milletvekilleri, Batman'daki su kesintilerini Meclis gündemine taşıdı: Halk, Koronavirüs salgınına karşı savunmasız bırakılıyor

Halkların Demokratik Partisi Batman milletvekilleri, kentteki su kesintilerini Meclis gündemine taşıdı, halkın Koronavirüs salgınına karşı savunmasız bırakıldığını belirtti.

HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Feleknas Uca, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Nejdet İpekyüz, kentte yaşanan su kesintilerini Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, "Batman’da geçtiğimiz Nisan ayından bu yana su kesintileri yaşanmakta. Batman Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra, salgın önlemlerinin engellenmesinin yanında, sık sık su sorunu yaşanan kentte, kesintiler günde 4 saati bulmuş durumda. Yılda en az 20 bin su kesintisi şikâyetinde bulunan Batman halkı, Koronavirüs tehdidine karşı savunmasız bırakılmış durumda” denildi.

"Batman halkına, kesintili su verilmektedir?"

Önergede Bakan Kurum'a şu sorular yöneltildi:

*Batman halkına, 16:00- 22:00 saatleri arasında neden su verilmemektedir? Batman halkının,insan sağlığı açısından çok önemli bir yerde duran suya, 24 saat kesintisiz erişebilmesi için bir çalışma yürütülmekte midir?

*Batman Belediyesi'nin sürdürdüğü Koronavirüs'le mücadele çalışmalarını engelleyen kayyumun kentteki su sorununa sessiz kalmasının ve halkı virüse karşı savunmasız bırakmasının sebebi nedir? Halkın sağlığını tehdit eden bu ihmallerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

*Belediyenin kente verilen su miktarından ve suyun nereye harcandığından haberinin olmaması normal midir? Kentin altyapı sorunlarına ilişkin bir çalışma yürütülmekte midir?