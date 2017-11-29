HDP Milletvekili Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın, \'terör örgütüne yardım ve propaganda\'dan Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Edirne\'de tutuklu Zeydan, iddianame ve bozma kararının bugün sabah tebliğ edildiğini belirterek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılması gereken duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmada, SEGBİS ile zorla hazır edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, Zeydan\'a iddianameyi geç tebliğ ederek yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 14 Temmuz 2017 günü yapılan karar duruşmasında \'Terör örgütüne yardım etme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan\'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Abdullah Zeydan\'ın yeniden yargılamasına Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve sanık avukatları baro odasında duruşmayı beklerken, duruşmanın yapıldığı belirtilerek, tutanak avukatlara ulaştırıldı. Kendilerinden habersiz duruşma yapılması ile ilgili tutanak tutan Zeydan\'ın avukatları, mahkeme heyetinin çağrı yapmadan ve avukatları çağırmadan duruşma yaptığını belirterek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu\'na (HSK) suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

ZEYDAN DURUŞMAYA KATILMADI

Avukatlara ulaştırılan duruşma tutanağında, belirli gün ve saatte birinci celsenin açıldığı, duruşmaya gelen olmadığı ve açık yargılamaya devam edildiği belirtildi. Tutanakta, Abdullah Zeydan\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'ne SEGBİS bağlantısının sağlandığı, ancak sanığın duruşmaya çıkmadığı ifade edildi. Tutanakta; hakkındaki iddianamelerin sanığa bugün tebliğ edildiğinin de UYAP sistemi üzerinden tespit edildiği kaydedildi. Bunun üzerine söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, sanığın SEGBİS ile bir sonraki duruşmada hazır edilmesini isteyerek, kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcut olması nedeniyle sanık Abdullah Zeydan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zeydan\'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile zorla hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığa iddianamenin tebliği için 15 Kasım günü müzekkere yazılmasına rağmen kalem sorgusunu bugün yapan ve yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında da Edirne Cumhuriylet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Dava ertelendi.

BEŞTAŞ\'TAN TEPKİ

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, hukuka uyulmadığını, Anayasa ve normal teammüllerin çiğnendiğini, her türlü ceza mevzuatının çöpe atılarak yargılama yapıldığını ileri sürdü. Beştaş, şöyle konuştu:

\"Bu sabah danışmanlar, milletvekilleri ve avukatlar olduğumuz halde duruşma için hiçbir çağrı yapılmadan, mübaşir bile Abdullah Zeydan milletvekilimizin duruşma çağrısını yapmadan, elimize sonradan bir tutunak verildi. Bu tutanak tam anlamıyla bir ucube, bir hukuk garabetidir. Bu sabah Gaziantep İstinaf Mahkemesi\'nin kararı tebliğ edilmiş. Bir kere sabah tebliği yapıldıktan sonra, hemen beyanda bulunulması ceza usul yasalarına aykırıdır ve mümkün değildir. Bununla da yetinilmemiş, Edirne Cezaevi\'ndeki infaz koruma ve müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Abdullah Zeydan\'ın, gelecek duruşmada zorla SEGBİS\'e çıkarılması kararı alınmış.\"

Kararların daha önce alındığını iddia eden Beştaş, bugün açıklananın ise sadece tutanaklar olduğunu söyledi. Beştaş, şöyle dedi:

\"Bununla ilgili arkadaşlarımız tutanak tuttu. Milletvekilleri, il başkanları, avukatlar, gazeteciler, Zeydan\'ın ailesi, danışmanları buradayken bir şey kaçırmaya çalışıyorlar. Nedir bunun adı; Vekile hızla ceza verelim, hemen milletvekilliğini düşürelim telaşından başka bir şey değildir. Zorla SEGBİS\'e çıkarma kararı HDP\'li vekiller dışında başka dosyalarda uygulanmıyor. Tümüyle HDP\'ye yönelik özel, adı konulmamış, mevzuatı olmayan bir yargılama usülü devrededir. Burada yargılanan bizler değiliz, oy veren halktır. Halkın iradesi tümüyle yok sayılıyor. Enis Berberoğlu da şu an cezaevinde. Onunla ilgili istinaf mahkemesi kararı haftalarca tartışılırken, partimizin milletvekilleriyle ilgili hukuk dışı dosyalara dair tek bir satır göremiyoruz. Doğrusunun, Enis Berberoğlu\'nun dosyasında yapılan tartışmalar olduğunu düşünüyoruz. Milletvekilleriyle ilgili yargılamalar kamuoyundan gizlenmemeli. Herkesin bunu bilmeye hakkı vardır. Bununla ilgili Hakimler Savcılar Kurulu\'na suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca, savcılığa şikâyette bulunacağız. Tabii ki kimi kime şikâyet ediyoruz, bunu da kamuyonun takdirine bırakıyoruz. Ama biz yine de bütün hukuki mekanizmaları işletme konusunda kararlılığımızı ifade ediyoruz. Zorla SEGBİS\'e çıkarılma hukuk değil, zorbalıktır, zora başvurmaktır. Hukukta zorun yeri yoktur.\"



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