HDP Milletvekili Yıldırım: HDP ve HÜDA-PAR birbirinin kapısını çalmalı

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, “HDP ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Kürt halkının yararına birbirinin kapısını çalmalıdır” dedi. Yıldırım, “HDP ve HÜDA-PAR tabanını iyi bilen bir akademisyen olarak konuştuğunu ve sözlerinin sadece kendisini bağladığını” ifade etti.

Yıldırım “Siyasette sıcak gündemin seçim ittifakı olduğu bugünlerde HDP ve HÜDA-PAR tavanlarının trollerin ne diyeceklerine değil, akl-ı selim tabanlarının arzularına bakarak birbirlerinin kapısını çalmalarında ve Kürt halkının yararına olan hususları önceleyerek ortaklaşmalarında büyük yarar vardır" dedi.

"Saadet'in görüdüğünü HÜDA-PAR da görüyor olmalı"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Yıldırım, AKP’nin MHP ile ittifakının ardından diğer partilerin de seçim ittifakı arayışına gireceklerini belirtti. Bu çerçevede HÜDA-PAR’a dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“HÜDA-PAR, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Kürtlerin çoğunlukta olduğu illerde belirli toplumsal karşılığı olan bir partidir. 1 Kasım seçimlerinde 63 bin oy alan bu parti henüz AKP-MHP ittifakına ‘evet’ dememiştir. HDP’yi bazı bileşenlerle ittifakı nedeniyle dindar Kürt tabanına bunun gerekçelerini izah edemeyeceği yönünde eleştiren HÜDA-PAR’ın, AKP-MHP ittifakına ‘evet’ demesi durumunda bunun gerekçelerini de Kürt haklarını savunan kendi Kürt dindar tabanına izah etmesi o kadar kolay olmayacaktır. Sanırım Saadet Partisi’nin lideri Sayın Temel Karamollaoğlu’nun gördüğü gerçeği HÜDA-PAR lideri Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu da görüyor ve bu ittifakın Kürt halkının hayrına hiçbir unsur taşımadığını seziyordur.”

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP'le ittifak konusunda “Şu anda yüzde 10’luk bir seçim barajı var. Bizim herhangi bir parti ile seçim ittifakı ile ittifak yapmayız diye bir şey ortaya koymuyoruz. Bize gelmiş herhangi bir teklif de yok. Bizim de teklif götürme gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulunmuştu.