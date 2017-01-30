HDP Milletvekili Yıldırım, duruşma izlediği sırada gözaltına alındı

Hakkında zorla getirilme kararı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'na göre Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in davasını izlediği sırada gözaltına alındı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan Yıldırım, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu milletvekili Baluken'in duruşmasını diğer milletvekilleri ile izlerken duruşma salonuna gelen polisler tarafından dışarı davet edildi.

Duruşma salonundan çıkan HDP'li Yıldırım'a polisler 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği yakalama kararını tebliğ ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Milletvekili Yıldırım, ifade vermesi için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.

HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ise dün Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır'a götürülmüştü.

Bilgen, tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

Bilgen'in 6-7 Ekim Kobani protestolarında gerçekleşen olaylardan dolayı açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

Aynı davadan ötürü gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Adana Miletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, DHA'ya yaptığı açıklamada gözaltına alınmaları ile ilgili iki strateji gördüğünü savunarak, ilkinin HDP'nin referandum için çalışmasını engellemek olduğunu söyledi.

Tan, ikinci stratejinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenini referandumda 'evet' vermeye ikna etmek olduğunu söyledi:

"Düşünsenize, her gün kendisini savunmak için mahkemeye giden biri nasıl referandum çalışması yapabilir? İkincisi de referanduma gidilirken AKP-MHP ittifakı var. Ancak tüm anket çalışmaları MHP seçmeninin en az yarısının referanduma hayır dediğini gösteriyor. Bu gözaltılar görünen o ki MHP'li seçmeni 'evet'e razı etmek için yapılıyor."