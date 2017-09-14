HDP Milletvekili Yiğitalp gözaltına alındı (2)

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı kapsamında bugün evinin önünde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesi\'ne götürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.

HDP Milletvekili Yiğitalp, ifadesinde, milletvekili seçildiği kenteki sorunlara karşı duyarsız olabilmesinin mümkün olmadığını, Sur İlçesi\'nde tarihin en uzun sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiğini söyledi. Yiğitalp, şöyle dedi:

\"O halkın derdine derman olmak, demokratik araçlarla bir sorumluluğumuz vardır. Yapılan konuşmalara bakıldığında iddianamenin yetersiz, özentisiz ve teknik olarak eksik olduğunu görüyorum. Bugün kriminalize edilen bir durum önceden edilmemişti. Bu ülkenin zor ve karanlık bir dönemden geçtiğini söylemek istiyorum. Eş genel başkan yardımcımızın annesi Ankara\'da gömülemedi, gömüldü ve cenazesi tekrar çıkarıldı. Bizim annelerimizin bile gömülmesine izin verilmeyen bir süreçten geçiyoruz. Mahkemenizde mevcut Sur dosyasında ben tanık olarak görünmekteyim. İddianamenin zorlama olduğunu söylemek istiyorum. Siyaset yapma hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. 100 yıllık Kürt sorunu var. Yargı mekanizmasının böyle ırkçı gruplar için işlev görmesini isterdim. Bazıları siyaseti nefret üzerinden yürüttüğü için insanlar çıkıp cenazeye bile müdahale edebiliyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratimi talep ediyorum. Ayrıca duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum.\"

Avukatlar ve savcının da isteğinden sonra mahkeme, Yiğitalp\'in yaptığı konuşma CD\'lerinin istermesini, bu konuşmaların tarafsız bilirkişi tarafından tercüme edilmesine karar verdi. Ayrıca sanık avukatlarına müvekkillerinin yaptığı konuşmaların Meclis\'te hangi hususunu bildirmeleri için süre verilmesi, konuşma tarihlerinin istenmesive duruşmalardan vareste tutulması kararlaştırıldı. İfadesi alınan Yiğitalp ifadesinin ardından serbest bırakılarak Adileye\'den ayrıldı.

