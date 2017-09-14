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HDP Milletvekili Yiğitalp gözaltına alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, hakkında yargılandığı davada çıkarılan zorla getirilme kararı kapsamında bugün evinin önünde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü

14 Eylül 2017 13:38

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, hakkında yargılandığı davada çıkarılan zorla getirilme kararı kapsamında bugün evinin önünde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü. 
Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında \'Zorla getirilme kararı\' çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar İlçesi\'ndeki evinin önünde polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yiğital\'in hakkındaki davanın sürdüğü Diyarbakır Adliyesi\'ne götürüldü.
 

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