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HDP Milletvekili pasaportunun iptal edildiğini havalimanında öğrendi

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları: Hantal ve keyfi bir yapıya sahip olan devletin kurumsal işleyişinin OHAL sürecinde daha da hukuksuz ve keyfi bir hal aldığının göstergesi

30 Temmuz 2018 22:40

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Beyrut’a gitmek isterken  İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrendiğini söyledi. Hatimoğulları, yaşananlara "Hantal ve keyfi bir yapıya sahip olan devletin kurumsal işleyişinin OHAL sürecinde daha da hukuksuz ve keyfi bir hal aldığının göstergesidir" sözleriyle tepki gösterdi

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları , Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Lübnan’da düzenlenen ‘Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Arap Forumu’na davet edildiklerini söyledi. 29-30 Temmuz’da başkent Beyrut’ta düzenlenen foruma giderken pasaportunun iptal olduğunu söyleyen Hatimoğulları, “Atatürk Hava Limanı’nda pasaport işlemleri yapıldığı sırada pasaportumun iptal edildiği bilgisi verilerek yurtdışına çıkışım engellendi” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre pasaportuna Şubat 2017’de yurt dışına çıkarken el konulduğunu, yaptığı başvuru sonucu Hatay Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’nun 4 Nisan 2018 tarihli tebligatıyla kendisine iade edildiğini anlatan Hatimoğulları, “Pasaport iadesi gerçekleşmiş olmasına ve yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen yetkililerin ‘sisteme girmemiş olabilir’ açıklaması; zaten hantal ve keyfi bir yapıya sahip olan devletin kurumsal işleyişinin OHAL sürecinde daha da hukuksuz ve keyfi bir hal aldığının göstergesidir” dedi.

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