HDP milletvekili Nihat Akdoğan'ın tahliyesine itiraz edildi

HDP milletvekili Nihat Akdoğan, hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. Savcılık, mevcut deliller gerekçesiyle, Akdoğan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

DHA'da yer alan habere göre, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, bugün tahliye edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Nihat Akdoğan’ın tahliye edilmesine itiraz etti. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen itiraz dilekçesinde Akdoğan’ın yöneltilen suçun vasfı, mevcut delil durumu gerekçe gösterildi.

Akdoğan’ın tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra üst mahkeme konumundaki 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran duruşma savcısı, Akdoğan’ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Akdoğan hakkında, “suçu ve suçluyu övmek”, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma”, “örgüte üye olma” ve “örgüt propagandası yapma” suçlamalarından 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Akdoğan’ın tahliye edilmesine karar verilmişti.