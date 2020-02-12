HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Burhan Kuzu ve Zindaşti'yi Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP'nin kurucu üyesi ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun İranlı uyuşturucu satıcısı Naci Şerifi Zindaşti’yi, serbest bırakılması için hakimlere baskı yaptığı yönündeki iddayı Meclis'e taşıdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle verilen soru önergesinde şu sorular yönetildi: