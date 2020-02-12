HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Burhan Kuzu ve Zindaşti'yi Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP'nin kurucu üyesi ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun İranlı uyuşturucu satıcısı Naci Şerifi Zindaşti’yi, serbest bırakılması için hakimlere baskı yaptığı yönündeki iddayı Meclis'e taşıdı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle verilen soru önergesinde şu sorular yönetildi:
- Kamuoyuna yansıyan iddialar bağlamında Zindaşti’nin tahliye süreci ile ilgili Bakanlığınız bilgi sahibi midir? Yahut ne ölçüde bilgi sahibidir?
- Suçluluğu delil durumuna göre sabit olan Zindaşti neden tahliye edilmiştir? Tahliyenin ardından verilen yakalama kararına rağmen neden bulunamamıştır?
- Zindaşti tahliye edilmesinin hemen ardından nereye kaçmıştır? Zindaşti’nin kaçışında devlet kurumlarının dahli tespit edilmiş midir?
- Tahliye kararını veren Hâkim Cevdet Özcan’ın tahliye kararını vermemek adına mazeret izni almayı düşünmesine rağmen tahliye kararı vermesinin izahı nedir? Hakimin tahliye kararını vermesini gerektirecek hukuki bir durum olmamasına rağmen tahliye kararı hangi gerekçeye dayandırılmıştır?
- Zindaşti’nin tahliye kararı üzerine HSK tarafından yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular ne yöndedir?
- Burhan Kuzu ifadeye çağrılacak mıdır?
- Burhan Kuzu hakkında yargıyı baskı altına alması dolayısıyla ayrıca dava açılması gündemde midir?
- Burhan Kuzu ile Zindaşti arasındaki bağlantılar araştırılmış mıdır? Elde edilen bulgular ne yöndedir?
- Burhan Kuzu’nun hiç tanımadığını ifade ettiği Zindaşti ile birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafı üzerine hakkında başlatılmış bir savcılık soruşturması var mıdır?
- Burhan Kuzu’nun iktidar partisi milletvekili olması ve cumhurbaşkanı başdanışmanı olması yargıya baskı uygulamasına sebep midir? İktidar partisi mensupları bir telefonla kişilerin tahliye edilmesini sağlayacak gücü nereden alıyor? Bu konuda bakanlık olarak kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?
- AKP’li milletvekilleri ile yine AKP’ye mensup kişilerin nüfuzlarını kullanarak yargıyı baskı altına aldığına dair başkaca örnekler tespit edilmiş midir?
- Anayasa Profesörü, milletvekili ve cumhurbaşkanı danışmanı olan bir kişinin, yargıyı baskı altına alabileceğine dair geliştirdiği tavır, açıkça hukuk devleti ilkesini ve anayasaca korunan yargı bağımsızlığını açıkça zedelemiyor mu? Burhan Kuzu’nun yol açtığı yargı skandalının çözüme kavuşturulması, bunda sorumluluğu bulunanların cezalandırılması ve yargının yasalara bağlılığı sağlanacak mıdır?
- Anayasa Profesörü, milletvekili ve cumhurbaşkanı danışmanı olan bir kişinin, adı cinayet ve uyuşturucu ile geçen kişilerle ilişkisinin izahı nedir?
- Burhan Kuzu’nun Zindaşti’nin İran ile ilişkiler açısından serbest bırakılması gerektiğine dair kanaatinin anlamı nedir? Neden Zindaşti’nin tahliyesi dış ilişkiler sorunu olarak yansıtılmaktadır?