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HDP Van Milletvekili Lezgin Botan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Botan, 2011 yılında KCK operasyonlarında tutuklanmıştı

20 Kasım 2015 16:19

Eğitim Sen yöneticisi olduğu 2011 yılında tutuklanan ve ardından tutuksuz yargılanan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ve HDP eski Milletvekili Selami Özyaşar ile 2 sendika yöneticisi hakkında 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre,  Eğitim Sen Van Şubesi'nde yönetici oldukları 2011 yılında "KCK" operasyonları kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, eski  HDP milletvekili Selami Özyaşar ile Mahmut Galip Yaviç, Hakan Yaman, Müzahit Karakuş ve Sinan Gündüz hakkında açılan dava sonuçlandı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Kasım'da görülen duruşmada, HDP'li Botan, Özyaşar, Yaviç ve Yaman hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Karakuş ve Gündüz ise beraat etti.

 

Milletvekili yemini ettiği gün ceza aldı

 

Davanın avukatlarından Mehmet Tiryaki, Lezgin Botan'ın milletvekili dokunulmazlığı olduğu için dosyasının ayrılması talebinde bulunduklarını, ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini söyledi. Botan'ın Meclis'te milletvekili yemini ettiği gün kararın çıkmasının manidar olduğunu kaydeden Tiryaki, "Demokratik faaliyetlerden dolayı örgüt üyeliğinden ceza verilmesinin hakkaniyetle olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağız" bilgisi verdi.

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