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HDP milletvekili Leyla Güven'in tahliye talebine ret

Leyla Güven, HDP'den milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmiş ancak cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı

16 Ekim 2018 22:02

24 Haziran seçimlerinde HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in tahliyesi için yapılan başvuru, reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaroğlu'nun tahliye  edilmesinden sonra, Diyarbakır'da, 'terör örgütü kurma veya yönetme, üye olmak' suçlamasıyla yargılanan HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tahliyesi için avukatı Reyhan Yalçandağ Baydemir tarafından 21 Eylül'de mahkemeye dilekçe verildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Güven'in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın 12 Ekim'de verildiği, Leyla Güven'in avukatına henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.

Cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı

Aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığını yapan Leyla Güven, 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmış, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmişti. Güven cezaevinden çıkmadan, savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklanmıştı.

 

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