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HDP Milletvekili Leyla Güven süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı

Adil bir yargılama yapılmadığını söyleyen HDP Hakkâri Milletvekili Güven, süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu

07 Kasım 2018 15:32

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını’ duyurdu. 

Kelepçe dayatması

24 Haziran seçimlerinde Hakkari'den HDP Milletvekili Leyla Güven, tutuklu yargılandığı davanın 3. duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’nde görüldü. DTK'nın resmi Twitter adresinde yapılan açıklamada, cezaevi personelinin kelepçe takma dayatmasında bulunduğu için Güven'in duruşmaya katılmaya kabul etmediği belirtildi. 

"Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi eylemini başlatıyorum"

Duruşmaya SEGBİS yoluyla katılan Güven, "Adil bir yargılama yapılmadığını, tecrittin bir insanlık suçu olduğunu belirtmek istiyorum. Tecrit bir halka uygulanmaktadır. Bende bu halkın bir parçası olarak, 'Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi eylemini başlatıyorum" dedi. 

Danimarkalı milletvekili adliyeye alınmadı

Öte yandan, duruşmayı izlemek için kente gelen Danimarka Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Arslan Rasmussen’in, Diyarbakır Adliyesine alınmadığı öğrenildi. Rasmussen’in engellenmesinin nedeni hakkında ise bilgi alınamadı.

 

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