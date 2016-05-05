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HDP milletvekili Leyla Birlik’in eşi gözaltına alındı

Çocuğunun tedavisi için hastanede bulunan Birlik'in gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi

05 Mayıs 2016 02:37

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik çocuğunun tedavisi için bulunduğu hastanede, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alıdı. Birlik'in gözaltına alınmasının gerekçesi öğrenilemedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik, çocuğunun tedavisi için bulunduğu Diyarbakır'da terörle mücadele şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Birlik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Birlik'in gözaltına alınmasının gerekçesi öğrenilemedi.

Mehmet Birlik, Şırnak'ta operasyonda öldürüldükten sonra zırhlı aracın arkasına bağlanarak cesedi sürüklenen Hacı Birlik'in ağabeyi olarak da biliniyor.

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