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BBC Türkçe

HDP milletvekili Leyla Birlik tahliye edildi

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, iki aylık tutukluluğun ardından bugün görülen ilk duruşmasında tahliye edildi. Bu kararla cezaevindeki HDP milletvekili sayısı 11'e indi.

04 Ocak 2017 19:27

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 4 Kasım'da tutuklanmasının ardından bugünkü ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Birlik 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetmekle' suçlanıyordu.

Hakkında 37 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve Silivri Cezaevi'nde bulunan Birlik, bugün Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'n görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Leyla Birlik'in bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.

Birlik'in tahliyesinin ardından HDP'nin cezaevindeki milletvekili sayısı 12'den 11'e inecek.

HDP'nin milletvekillerinin yanısıra çok sayıda üyesi de cezaevinde. Bunlar arasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gibi üst düzey yöneticilier de var.

Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ise dün Şırnak girişindeki polis arama noktasında gözaltına alınmıştı. Mehmet Birlik, halen gözaltında bulunuyor.

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