HDP milletvekili Konca adli kontrol şartıyla serbest

Ankara'da Pazartesi gecesi gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Besime Konca, sevk edildiği Batman Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel ile Besime Konca, Ankara'da parti genel merkezi önünden gözaltına alınmıştı.

Bu arada Diyarbakır'da, KCK ana davasından dosyaları ayrılarak yargılanan ve daha önce verilen mahkemeye zorla getirilme kararları kaldırılan 8 HDP milletvekilli hakkında yeniden mahkemeye zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilleri olduğu için davaları ayrılan HDP Milletvekilleri Alican Öncü, Nadir Yıldırım, Selma Irmak, Besime Konca, Osman Baydemir, Dirayet Dilan Taşdemir, Ahmet Yıldrım ve Çağlar Demirel için yeniden zorla mahkemeye getirilme kararı verdi.

Mahkemeye zorla getirilme kararı verilen HDP'li Selma Irmak tutuklu bulunurken, Çağlar Demirel ve Besime Konca Pazartesi gecesi başka soruşturma ve davalar nedeniyle Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Pazartesi günü 11 ilde yapılan operasyonlarda aralarında HDP'li yöneticilerin de yer aldığı en az 235 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişi gözaltına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP'nin İstanbul ve Ankara il başkanları da yer alıyor.