HDP milletvekili İbrahim Ayhan'a yakalama kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İbrahim Ayhan'ın ikinci duruşması Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ayhan'ın katılmadığı duruşmada konuşan avukatı Sevda Çelik Özbingöl, Ayhan'ın dosyasının 3. Yargı paketi kapsamında olduğunu, dosyada yargılamanın durdurulduğu sanıkların bulunduğunu, Ayhan'ın yasama dokunulmazlığı olduğunu ve bu sebeplerle yargılamanın durdurulması gerektiğini söyledi.

Mahkeme, daha önce ifadesi alınmasına rağmen Ayhan hakkında duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.

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