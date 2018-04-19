HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

4 Kasım 2016 yılından beridir cezaevinde bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında karar çıktı. HDP Diyarbakır Miletvekili Feleknas Uca, parti il yöneticileri ve avukatların da katıldığı duruşmada Gülser Yıldırım, savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kürtçe yaptı. Hakkında 7 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 4 kez 'suç ve suçluyu övmek', 2 kez 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ile 6-8 Ekim olaylarında 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Yıldırım'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (DHA)